رابط التسجيل في الدفعات الجديدة في حساب المواطن

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل فيما يتعلق بحساب المواطن وصرف الدفعة العشرين من الدعم المقدم للأسر التي أستوفت كافة الشروط اللازمة ، هذا ويعتبر البرنامج من أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين ، وتهدف من خلال ذلك إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض أو الدخل المتوسط أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحيتاجاتها بسبب غلاء المعيشة وإرتفاع أسعار السلع والخدمات والمحروقات ، وذلك بعد تطبيق الضريبة المضافة في المملكة منذ بداية العام المنصرم ، وتهدف الحكومة السعودية من خلال ذلك إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي وتطبيق رؤية المملكة للعام 2030 .

حساب المواطن يعلن إيداع الدفعة الـ 20 من الدعم

اعلن حساب المواطن عن البدء إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في اليوم العاشر من الشهر الجاري ، وقد كشف عن إجمالي قيمة الدعم المادي للأسر المستهدفة بالمملكة ، منذ بداية يناير العام الماضي ، وحتي آخر شهر يوليو الحالي من عام 2019 ، بنحو 45 مليار ريال سعودي ،وقد بلغ عدد الدفعات المالية نحو الـ 20 دفعة ، ويعمل الحساب على أنه يقوم بتعوي المواطنين الي قد تلحقهم المخاطر بسبب التوسعات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة .

التسجيل في الدفعات الجديدة

كشف برنامج الدعم اليوم الإربعاء الموافق 10-07-2019 من خلال الحساب الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على انه يستمر البرنامج بإستقبال طلبات التسجيل للإستفادة من الدفعات الجديدة ، ويمكنك عزيزي الزائر التسجيل من خلال الرابط التالي هــــنـــا