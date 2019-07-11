شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة أمير عسير.. «هيئة التطوير» تستعرض توجيهات ولي العهد حول تنمية المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

عقد مجلس هيئة تطوير منطقة عسير، اجتماعه الثالث للعام الحالي برئاسة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الهيئة، وحضور أعضاء المجلس.

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وتضمن الاجتماع عددا من المحاور، أبرزها متابعة ما تم حيال قرارات اجتماع مجلس الهيئة الثاني، ومنها سير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، وأعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية، والتوجه الإستراتيجي، ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي، إضافة إلى استعراض أعمال مكتب إدارة المشاريع لإدارة العمليات التطويرية ومبادرات التنمية، إلى جانب تكامل وتضافر الجهود مع الجهات المعنية بمنطقة عسير.

كما تناول الاجتماع توجيهات ولي العهد حول إستراتيجية المنطقة التنموية، إضافة إلى أبرز الاجتماعات والنتائج التي خرجت بها مرحلة المواءمة مع برامج تحقيق الرؤية.

وفي نهاية الاجتماع، قدم أمير منطقة عسير رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، شكره وتقديره لجهود الهيئة وأعضائها، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح في كل ما من شأنه الارتقاء بمنطقة عسير في كافة المجالات.