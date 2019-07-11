شكرا لقرائتكم خبر عن 25 بلدية في جازان تطرح فرص الاستثمار أمام الجانب الفرنسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

استعرض أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أمس (الأربعاء) مع القنصل العام الفرنسي مصطفى مهراج والوفد المرافق له، أبرز المشاريع والخدمات البلدية التي تقدمها أمانة المنطقة والبلديات الـ25 المرتبطة بها، والتطور التنموي القائم بالمنطقة، وإسهامات الأمانة في القطاع البلدي، وحجم فرص الاستثمار المتاحة في المجالات التي تعتبر فرصا حقيقية للمستثمرين للاستفادة من مزايا المنطقة السياحية.

وأوضحت أمانة جازان أن أمين جازان استعرض خلال اللقاء أبرز المشاريع والخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة والبلديات المرتبطة بها، وقدم نبذة تعريفية عن منطقة جازان وتاريخها العريق وحاضرها المميز ومستقبلها الواعد بإذن الله، وتطرق إلى معالم المنطقة الطبيعية التي أعطتها تميزاً في الجوانب الثقافية والمناخية والسياحية، كما أطلع القنصل الفرنسي على لمحات من التطور التنموي القائم بالمنطقة وإسهامات أمانة جازان في القطاع البلدي.

واستمع أمين منطقة جازان والمسؤولون في الأمانة من القنصل العام الفرنسي والمختصين في القنصلية إلى جوانب التبادل المعرفي والتعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجالات عديدة.