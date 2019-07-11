شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يناقش «الخطة الإستراتيجية» لمحمية الإمام سعود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رأس الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، الاجتماع الرابع لمجلس المحمية منذ اعتماده من الأمير رأس الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، الاجتماع الرابع لمجلس المحمية منذ اعتماده من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس المحميات الملكية. وتم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات المجلس بشأن متابعة عمل سير الخطة الإستراتيجية لمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز، وتمكين الاستفادة من الميزات النسبية للمحمية وموقعها. كما ناقش المجلس تفاصيل الخطة الإستراتيجية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.



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