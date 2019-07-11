شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يوقع مع نظيره البوروندي مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) التقى وزير الخارجية إبراهيم العساف، اليوم (الأربعاء)، وزير الخارجية في جمهورية بوروندي إيزيكيال نيبيجيرا. وشهد اللقاء توقيع الوزير إبراهيم العساف ونظيره البوروندي إيزيكيال نيبيجيرا، مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية بوروندي.



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