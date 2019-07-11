شكرا لقرائتكم خبر عن السياح السعوديون إلى جنوب أفريقيا.. من دون تأشيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن باسويد (جدة)

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في دولة جنوب أفريقيا أن نظام eVisa الجديد سيتم إطلاقه في نوفمبر 2019، مضيفة إليه دولاً جديدة إلى قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها دخول البلاد من دون رسوم تأشيرة.

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وأشارت الوزارة في حسابها على موقع «تويتر» أن من هذه الدول: المملكة العربية السعودية، الإمارات، كوبا، سان تومي.

وصرح وزير الشؤون الداخلية لجنوب أفريقيا آرون موتسوالدي قائلاً «إن السياحة ستزدهر إذا قمنا بتخفيف متطلبات التأشيرة للدخول إلى جنوب أفريقيا، نحن نعلم أن السياحة مهمة للغاية لخلق فرص العمل».

وأضاف: «النظام الجديد سيفتح جنوب أفريقيا وجهة مرغوبة من خلال سهولة أنظمة التأشيرة، وستكون لها آثار هائلة على نمو السياحة في البلاد».