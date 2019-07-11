، وزير الحرس الوطني يرأس اجتماع محمية الإمام سعود ويناقش خطتها الاستراتيجية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قام باستعراض المستجدات ومتابعة العمل لتمكين الاستفادة من الميزات النسبية لموقعها

رأس الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، الاجتماع الرابع لمجلس المحمية منذ اعتماده من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس المحميات الملكية.

وفي التفاصيل، استعرض الاجتماع آخر مستجدات المجلس بشأن متابعة عمل سير الخطة الاستراتيجية لمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز، وتمكين الاستفادة من الميزات النسبية للمحمية وموقعها.

وناقش المجلس تفاصيل الخطة الاستراتيجية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.