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التحق أكثر من 200 طالب وطالبة من الموهوبين بالمرحلة الثانوية بتعليم جدة ببرنامج أرامكو الصيفي "طموح 2019" ولمدة ستة أسابيع دراسية بواقع سبع ساعات يومياً.
وأوضح مدير تعليم جدة المكلف صديق خوجة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين إدارة تعليم جدة وشركة أرامكو السعودية، وبما يحقق رؤية وزارة التعليم في دعم المواهب والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والشركات الرائدة لتبني هذه المواهب والاستفادة منها ودعمها.
من جهته، أكد مدير إدارة الموهوبين بتعليم جدة الدكتور خالد الرابغي أن البرنامج صمم باحترافية عالية تناسب طلاب المرحلة الثانوية من خلال تقدم عدة مجالات مثل التحضير لاختبارات SAT-IELTS المهارات الحياتية الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء.
وأضاف بأن تحديد المستوى الذي يلتحق به الطلاب على حسب المعدل للفصل الدراسي الأول، مع اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP والمتفوقين بمعدل 100 طالب من الطلاب الحاصلين على الدرجات العالية في اللغة الإنجليزية من خلال اختبارات ستيب، والآيلتس، والتوفل وتعريفهم على التخصصات المهمة لأعمال الشركة كعلم الأرض وهندسة البترول لتأهيلهم لإمكانية الالتحاق والقبول في أفضل الجامعات العالمية.
200 موهوب وموهوبة من طلاب وطالبات الثانوية يلتحقون بـ"طموح أرامكو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11
التحق أكثر من 200 طالب وطالبة من الموهوبين بالمرحلة الثانوية بتعليم جدة ببرنامج أرامكو الصيفي "طموح 2019" ولمدة ستة أسابيع دراسية بواقع سبع ساعات يومياً.
وأوضح مدير تعليم جدة المكلف صديق خوجة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين إدارة تعليم جدة وشركة أرامكو السعودية، وبما يحقق رؤية وزارة التعليم في دعم المواهب والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والشركات الرائدة لتبني هذه المواهب والاستفادة منها ودعمها.
من جهته، أكد مدير إدارة الموهوبين بتعليم جدة الدكتور خالد الرابغي أن البرنامج صمم باحترافية عالية تناسب طلاب المرحلة الثانوية من خلال تقدم عدة مجالات مثل التحضير لاختبارات SAT-IELTS المهارات الحياتية الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء.
وأضاف بأن تحديد المستوى الذي يلتحق به الطلاب على حسب المعدل للفصل الدراسي الأول، مع اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP والمتفوقين بمعدل 100 طالب من الطلاب الحاصلين على الدرجات العالية في اللغة الإنجليزية من خلال اختبارات ستيب، والآيلتس، والتوفل وتعريفهم على التخصصات المهمة لأعمال الشركة كعلم الأرض وهندسة البترول لتأهيلهم لإمكانية الالتحاق والقبول في أفضل الجامعات العالمية.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
12:34 AM
خوجة: البرنامج يأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين الشركة و"تعليم جدة"
التحق أكثر من 200 طالب وطالبة من الموهوبين بالمرحلة الثانوية بتعليم جدة ببرنامج أرامكو الصيفي "طموح 2019" ولمدة ستة أسابيع دراسية بواقع سبع ساعات يومياً.
وأوضح مدير تعليم جدة المكلف صديق خوجة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين إدارة تعليم جدة وشركة أرامكو السعودية، وبما يحقق رؤية وزارة التعليم في دعم المواهب والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والشركات الرائدة لتبني هذه المواهب والاستفادة منها ودعمها.
من جهته، أكد مدير إدارة الموهوبين بتعليم جدة الدكتور خالد الرابغي أن البرنامج صمم باحترافية عالية تناسب طلاب المرحلة الثانوية من خلال تقدم عدة مجالات مثل التحضير لاختبارات SAT-IELTS المهارات الحياتية الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء.
وأضاف بأن تحديد المستوى الذي يلتحق به الطلاب على حسب المعدل للفصل الدراسي الأول، مع اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP والمتفوقين بمعدل 100 طالب من الطلاب الحاصلين على الدرجات العالية في اللغة الإنجليزية من خلال اختبارات ستيب، والآيلتس، والتوفل وتعريفهم على التخصصات المهمة لأعمال الشركة كعلم الأرض وهندسة البترول لتأهيلهم لإمكانية الالتحاق والقبول في أفضل الجامعات العالمية.
، 200 موهوب وموهوبة من طلاب وطالبات الثانوية يلتحقون بـ"طموح أرامكو" ،
المصدر : الخليج 365
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