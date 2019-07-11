محمد بن مسعود - الدمام - التحق منتخب نيجيريا بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا 2019 بفوزه في الأنفاس الأخيرة على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي لحساب منافسات دور ربع نهائي البطولة.

سجل أهداف منتخب نيجيريا صامويل شوكويزي (27) وويليان إيكونغ (89) فيما جاء هدف جنوب إفريقيا عبر بونغاني زونغو في الدقيقة 71 من زمن اللقاء. وسيواجه المنتخب النيجيري في نصف النهائي الفائز من مواجهة الجزائر وكوت ديفوار. نيجيريا تتأهل للمربع الذهبي لكأس إفريقياعلى حساب جنوب إفريقيا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11 التحق منتخب نيجيريا بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا 2019 بفوزه في الأنفاس الأخيرة على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي لحساب منافسات دور ربع نهائي البطولة. Advertisements

سجل أهداف منتخب نيجيريا صامويل شوكويزي (27) وويليان إيكونغ (89) فيما جاء هدف جنوب إفريقيا عبر بونغاني زونغو في الدقيقة 71 من زمن اللقاء. وسيواجه المنتخب النيجيري في نصف النهائي الفائز من مواجهة الجزائر وكوت ديفوار. 11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440 12:31 AM التحق منتخب نيجيريا بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا 2019 بفوزه في الأنفاس الأخيرة على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي لحساب منافسات دور ربع نهائي البطولة.

سجل أهداف منتخب نيجيريا صامويل شوكويزي (27) وويليان إيكونغ (89) فيما جاء هدف جنوب إفريقيا عبر بونغاني زونغو في الدقيقة 71 من زمن اللقاء. وسيواجه المنتخب النيجيري في نصف النهائي الفائز من مواجهة الجزائر وكوت ديفوار. ، نيجيريا تتأهل للمربع الذهبي لكأس إفريقياعلى حساب جنوب إفريقيا ،

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