جامعة أم القرى تتفتح باب القبول في الدراسات العليا

ضمن المتابعة المستمرة من خلال موقع نجوم مصرية في أخبار دولة المملكة العربية السعودية ، حيث أعلنت جامعة أم القرى عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا الغير مدفوعة للعام الدراسي 1440-1441 هــ ، وقد نوهت الجامعة على أنها سوف تبدأ من يوم الأحد القادم الموافق 14-07-2019 ، ويستمر التسجيل حتي يوم الخميس الموافق 18-07-2019 ، وقد أعلنت الجامعة على أنها سوف تبدأ بتلقى الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية ، وقد أكدت الجامعة على ضرورة معرفة كافة شروط القبول والتسجيل من أجل التقديم للجامعة .

شروط التقديم في جامعة أم القرى

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون حاصل على الشهادة العلمية من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك. أن يكون لائقًا طبيًا. ألا يقل تقديره الجامعي عن “جيد”، إذا كان يريد التقدم ببرنامج الدبلوم. أن يكون تقديره الجامعي “جيد جدًا”، إذا كان يريد التقدم ببرنامج الماجستير. ألا يقل تقديره الجامعي عن “جيد جدًا”، إذا كان يريد التقدم ببرنامج الدكتوراه. إذا كان المتقدم لبرنامج الماجستير “موظف”، لابد من إرفاق موافقة جهة العمل. إذا كان المتقدم لبرنامج الدكتوراه “موظف”، لابد من إرفاق خطاب التفرغ التام. يشترط تقديم تذكيتين من أساتذة سبق لهم أن قاموا بالتدريس له. يشترط الحصول على 65 فأعلى في اختبار القدرات العامة.

جامعة أم القرى تكشف عن البرامج المتاحة

برامج الماجيستير، والدبلوم العالي، والدكتوراه. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. كلية الدعوة وأصول الدين. المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلية التربية. كلية اللغة العربية وآدابها. إدارة الأعمال. التصاميم. الحاسب الآلي ونظم المعلومات. الهندسة والعمارة الإسلامية.

رابط التقديم في جامعة أم القرى

كشفت جامعة أم القرى في دولة المملكة العربية السعودية على أن إرسال طلبات التقديم سوف تكون متاحة من خلال الموقع الرسمي للجامعة هـــنـــا او من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected] .