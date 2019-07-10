شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الرمال والأتربة من الطرق الرئيسية والفرعية بـ«ساحل عسير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير) نفذت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير حملة ميدانية لإزالة الرمال والأتربة المتراكمة على جنبات الطرق الرئيسية والفرعية الداخلة ضمن إطار خدماتها، التي تجمعت بفعل الرياح المثيرة للغبار والأتربة. نفذت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير حملة ميدانية لإزالة الرمال والأتربة المتراكمة على جنبات الطرق الرئيسية والفرعية الداخلة ضمن إطار خدماتها، التي تجمعت بفعل الرياح المثيرة للغبار والأتربة. وأكد رئيس بلدية الساحل علي بن سعيد آل جلبان، أن البلدية سخَّرت كافة طاقاتها البشرية والآلية لإزالة الأتربة والرمال من الطرق الرئيسية والفرعية. وأشار إلى أن الهدف من الحملة التي تأتي ضمن خطة البلدية للاهتمام بالطرق، ضمان سلامة قائدي المركبات وإزالة التشوه البصري الذي يسببه تراكم الأتربة.



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