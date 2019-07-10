شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا فُصِلَت المراكز الصحية في الأمواه عن تثليث؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة)
أصدر مدير صحة بيشة سعيد جابر القحطاني، قراراً بفصل المراكز الصحية بمحافظة الأمواه عن القطاع الصحي بتثليث اعتباراً من أمس (الثلاثاء)، وتكوين إدارة قطاع صحي بالأمواه للإشراف على المراكز الصحية، على أن يكون ارتباط القطاع بالمساعد للصحة العامة بمديرية الشؤون الصحية، ويتم ترشيح مشرف للقطاع واستكمال هيكلة القطاع الصحي.
يأتي ذلك بناء على خطاب أمير منطقة عسير، وما ورد من توصيات لجنة الخدمات الصحية والمسؤولية الاجتماعية، بشأن فصل القطاع الصحي لمحافطة الأمواه عن محافظة تثليث، كون الأمواه الآن أصبحت محافظة.
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