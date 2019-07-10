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عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، اليوم في مقر الاتحاد بالرياض، اجتماعه الدوري برئاسة سعود الفغم، وحضور جميع الأعضاء.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الاتفاقيات التي وقعها رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية مع الكثير من الجهات الحكومية والخاصة، والاطلاع على برنامج البطولات الداخلية والخارجية، والاستعدادات الخاصة بها.
كما تم إقرار خطة العمل للفترة المقبلة، والنشاطات التي ستتضمنها، سواء البطولات أو النشاطات العلمية في مختلف مناطق المملكة.
"اتحاد الرياضات اللاسلكية" يرسم خطته للفترة المقبلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10
عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، اليوم في مقر الاتحاد بالرياض، اجتماعه الدوري برئاسة سعود الفغم، وحضور جميع الأعضاء.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الاتفاقيات التي وقعها رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية مع الكثير من الجهات الحكومية والخاصة، والاطلاع على برنامج البطولات الداخلية والخارجية، والاستعدادات الخاصة بها.
كما تم إقرار خطة العمل للفترة المقبلة، والنشاطات التي ستتضمنها، سواء البطولات أو النشاطات العلمية في مختلف مناطق المملكة.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
11:33 PM
تم الاطلاع على برنامج البطولات الداخلية والخارجية واستعداداتها
عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، اليوم في مقر الاتحاد بالرياض، اجتماعه الدوري برئاسة سعود الفغم، وحضور جميع الأعضاء.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الاتفاقيات التي وقعها رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية مع الكثير من الجهات الحكومية والخاصة، والاطلاع على برنامج البطولات الداخلية والخارجية، والاستعدادات الخاصة بها.
كما تم إقرار خطة العمل للفترة المقبلة، والنشاطات التي ستتضمنها، سواء البطولات أو النشاطات العلمية في مختلف مناطق المملكة.
، "اتحاد الرياضات اللاسلكية" يرسم خطته للفترة المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
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