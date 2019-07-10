خادم الحرمين يوجه بصرف 19.6 مليون ريال للأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف 19.6 مليون ريال لأبنائه وبناته الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أعلن ذلك وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، مقدما الشكر لخادم الحرمين على توجيهاته الكريمة، وداعياً الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته

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