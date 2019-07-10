موظفو وموظفات “البنود” بوزارة التعليم يناشدون تثبيتهم على وظائف رسمية

ناشد موظفو وموظفات البنود والمستخدمون العاملون بوزارة التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تثبيتهم على وظائف رسمية؛ كونهم قد أمضوا سنوات عدة في وظائفهم الحالية، مطالبين بمساواتهم بمن تم تثبيتهم سابقًا.
وطالب الموظفون الذين أمضوا سنوات في مراتبهم، وزير التعليم، بضرورة النظر في وضعهم وتحسين مراتبهم الوظيفية، ويصبح مصيرهم مشابهًا لمصير زملائهم في التعليم.
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