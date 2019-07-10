قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ إن مخرجات برنامج الهيئة لابتعاث الشباب السعودي ستخرّج شباباً متمكنين قادرين على المنافسة العالمية ورفع اسم المملكة في جميع المحافل. وأضاف أن الهيئة تهدف لوصول الشباب السعودي إلى العالمية في جميع مجالات الترفيه. وتابع آل الشيخ بأن المملكة تمتلك طاقات وقدرات تستحق أن يعرفها العالم، مؤكداً أن ذلك سيتحقق قريباً بعد عودة مبتعثي الهيئة خلال 5 سنوات.

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كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ: نهدف لوصول الشباب السعودي للعالمية.. وخريجو برنامج الابتعاث سيبهرون العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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