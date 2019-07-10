بالصور: “الإسكان” تسلّم 2347 أرضاً مجانيةً للمواطنين في جميع مناطق المملكة تمهيداً لبدء...

واصل برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر يونيو الماضي تسليم 2347 قطعةأرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيداً لبدء بنائها. وأوضح البرنامج أن التسليم شمل 142 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 721 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و16 مواطنا في منطقة الجوف، و373 مواطنا استلم أرضه المجانية في منطقة المدينة المنورة، وفي منطقة عسير تم تسليم 161 أرضاً، 119 أرضاً في منطقة نجران.

كما سلّم البرنامج 194 أرضاً سكنية في منطقة جازان، 139 أرضاً في المنطقة الشرقية، كذلك تسلم 59 مواطناً في منطقة الباحة أرضاً مجانية، و189 مواطنًا في حائل، أما منطقة القصيم فبلغ مجموع الأراضيالسكنية المجانية التي تم تسليمها 70 أرضاً، مقابل 163 أرضاً في الحدود الشمالية. وأكد أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات، بمساحة تتراوح ما بين 450 م2و527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجزواختيار المخطط المناسب لهم.

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