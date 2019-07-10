أسرة مفقود شلالات نياجرا: من تم إنقاذه شخص آخر من الجانب الكندي

أكدت أسرة المفقود في شلالات نياجرا الأمريكية، أن من تم إنقاذه بعد سقوطه في النهر من الجهة الكندية هو شخص آخر، وليس كما أشيع بأنه تم العثور على المفقود قاسم عداوي.

وجاء حديث الأسرة عبر ماجد عداوي وفقًا لـ”سبق”، بعدما تم تداول معلومات مغلوطة حول العثور على المفقود عداوي، موضحاً أنه تم التواصل مع الجهات الرسمية، والتأكيد بأن الشخص الذي عُثر عليه ليس قاسم عداوي، وإنما شخص كندي وسقط في الشلال من الجهة الكندية وتم إنقاذه مباشرة، مبينًا أن البحث ما يزال مستمرًّا. يشار إلى أن القنصلية السعودية في نيويورك كشفت أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ إذ قام المواطن بترك عائلته في السيارة ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه قامت بإبلاغ الشرطة في حينه.