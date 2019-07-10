قبول 14 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات للعام المقبل بجامعة القصيم

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة القصيم، اليوم الأربعاء، قبول 14,800 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالجامعة في العام الدراسي المقبل 1441هـ، وذلك بعد انتهاء عملية الفرز واستيفائهم شروط القبول من بين أكثر من 26 ألف متقدم ومتقدمة.

وتم قبول 6750 طالبًا و8050 طالبة، موزعين على 44 تخصصًا للطلاب و62 تخصصًا للطالبات؛ للدراسة في كل كليات الجامعة، البالغ عددها 38 كلية في 21 مقرًا بمختلف محافظات المنطقة.

وقال عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور فهد بن سليمان الأحمد، إن التقديم تم بشكل تقني كامل عبر رابط العمادة بالبوابة الإلكترونية للجامعة، خلال الفترة من الساعة 12ظهر يوم الإثنين الموافق 14/10/1440هـ، وحتى 10 من صباح يوم الأحد الموافق 20/10/1440هـ؛ حيث قام المتقدمون والمتقدمات بإدخال رقم السجل المدني، ومن ثم اختيار الرغبات من التخصصات المتاحة لهم، أما بقية البيانات الخاصة بالمتقدمين فقد تم جلبها من الجهات ذات العلاقة.

وأشار الأحمد إلى أن العمادة أقامت معرضًا في الجامعة لمدة أسبوع للتعريف بخطوات القبول في الجامعة وآلية التقديم والتخصصات المتاحة، استقبلت فيه أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة من 28 مدرسة ثانوية بالمنطقة.

وتابع: «نفذت العمادة، في وقت سابق، عددًا من الزيارات الميدانية لبعض مقار المراكز التعليمية في المنطقة، ومراكز اللجان الاجتماعية، وتم جمع الطلاب لتعريفهم بطبيعة الدراسة في المرحلة الجامعية، وما يميزها عن التعليم العام، وتوضيح آلية القبول وإجراءاته وعملية اختيار الرغبات عند فتح بوابة القبول، إضافة إلى توعية الطلاب والطالبات بكيفية اختيار التخصص المناسب، وكذلك الشأن في قسم الطالبات بالعمادة الذي قام بنفس الدور في استقبال عدد من طالبات المرحلة الثانوية في المنطقة في مقار بعض كليات الجامعة وتعريفهن بآلية القبول وإجراءاته».

ولفت عميد القبول والتسجيل إلى ما قامت به العمادة أثناء فترة التقديم من إرشاد للمتقدمين والمتقدمات لروابط مهمة تتضمن نشرة عن آلية القبول في الجامعة، وأهم الشروط والتخصصات المتاحة في الجامعة، وآليات الفرز وتحديد المسار والتخصص بعد السنة التحضيرية، إضافة إلى إرشادهم لرابط يتضمن تحديد المكان الفعلي للدراسة عبر استخدام نظام تحديد المواقع الإلكتروني (GBS).

وأكد الأحمد أن الجامعة بذلت قصارى جهدها طوال فترة القبول وحتى انتهاء الفرز لتذليل العقبات التي اعترضت المتقدمين والمتقدمات؛ حيث خصصت فريقًا من ذوي الخبرة والكفاءة تولى الرد على الاستفسارات والإشكالات التي وردت إليهم من خلال صفحة المتقدم الإلكترونية أو من خلال حساب الجامعة الرسمي في «تويتر» أو حساب عمادة القبول والتسجيل أو من خلال خدمة «واتس آب» للأرقام المعلنة.

وأشار إلى أن عمليات الفرز لجميع المتقدمين والمتقدمات للقبول في الجامعة تمت آليًّا دون تدخل يدوي، وفق معيارين:

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1- النسبة الموزونة وتم احتسابها كالتالي: (المعدل في الشهادة الثانوية × 0,30) + (درجة اختبار القدرات العامة × 0,30) + (درجة الاختبار التحصيلي × 0,40)، وهي شرط لقبول جميع الطالبات الراغبات في الالتحاق بالجامعة، وكذلك الطلاب الراغبين الالتحاق بالسنة التحضيرية وكلية الزراعة والأقسام العلمية في كليات العلوم والآداب.

المعيار الثاني: النسبة المكافئة وتمت احتسابها كالتالي:

(المعدل في الشهادة الثانوية × 0,50) + (درجة اختبار القدرات العامة × 0,50)، وهي شرط لقبول بقية الطلاب.

وأضاف، أن القبول هذا العام بدأ في عدد من التخصصات الجديدة، وهي دبلوم الأمن السيبراني في كليتي المجتمع ببريدة وعنيزة للطلاب والطالبات، وتخصصي التاريخ والجغرافيا في كلية العلوم والآداب ببريدة، وتخصص الرياضة وعلوم الحركة في كلية التربية.

وأوضح الأحمد أنه تماشيًّا مع سياسة وزارة التعليم فقد تم هذا العام إيقاف القبول في تخصص رياض الأطفال في جميع مقرات الجامعة، واستمرار إيقاف القبول على نظام الانتساب، وتخصصات التعليم الأساسي، بالإضافة إلى لاستمرار في الاقتصار على ثلاثة مقار للسنة التحضيرية «المقر الرئيس – عنيزة – الرس»، وكذلك تعويم تحديد المسار «صحي – علمي» بعد الفصل الأول من السنة التحضيرية حسب المقار الثلاثة، وتعويم التخصيص بعد إنهاء المسار ضمن الآلية المتبعة وبطريقة المنافسة المفتوحة على المقاعد المتاحة.

وأضاف الأحمد أن العمادة لا تزال تستقبل أي تظلم وستنظر فيه وتتواصل مع صاحبه، وذلك بتوجيه من مدير الجامعة، كما أن العمادة وبالتواصل مع إدارة الجامعة وجهات الاختصاص لا تزال تسعى جاهدة لتوفير عدد من المقاعد لاستيعاب بقية الطلاب والطالبات غير المقبولين، وستتواصل معهم لأجل توفير المقاعد.

وفيما يتعلق بقبول طلاب المنح، أوضح أنهم يخضعون أيضًا للضوابط والشروط التي أقرها مجلس الجامعة، وقد أتيحت لهم فرصة التقديم في نفس وقت فتح التقديم للسعوديين، وقد بلغ عدد الطلبات التي تم استقبالها عن طريق البوابة للمنحة الداخلية قرابة (2000)، مشيرًا إلى أنه سيتم لاحقًا الفرز والتعامل مع هذه الطلبات.