بالصور.. نائب أمير جازان يبحث مع القنصل الفرنسي سُبل التعاون

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم الأربعاء في مكتبه بالإمارة، القنصل الفرنسي بجدة مصطفى مهراج والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حاليًّا.

ورحب نائب أمير جازان، في بداية اللقاء، بالقنصل الفرنسي ومرافقيه، متمنيًا لهم طيب الإقامة بالمنطقة.

ونوه نائب الأمير، بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

Advertisements

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون بين البلدين.

كما اطلع نائب أمير جازان على جهود الفريق السعودي - الفرنسي المشترك للمسح والتنقيب عن الآثار في عدد من المواقع بجزيرة فرسان، مُثمنًا عمل الفريق.

من جانبه أعرب القنصل الفرنسي مصطفى مهراج عن سعادته بلقاء نائب أمير منطقة جازان، مشيدًا بما شاهده في منطقة جازان من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.