استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم الأربعاء في مكتبه بالإمارة، القنصل الفرنسي بجدة مصطفى مهراج والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حاليًّا.
ورحب نائب أمير جازان، في بداية اللقاء، بالقنصل الفرنسي ومرافقيه، متمنيًا لهم طيب الإقامة بالمنطقة.
ونوه نائب الأمير، بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون بين البلدين.
كما اطلع نائب أمير جازان على جهود الفريق السعودي - الفرنسي المشترك للمسح والتنقيب عن الآثار في عدد من المواقع بجزيرة فرسان، مُثمنًا عمل الفريق.
من جانبه أعرب القنصل الفرنسي مصطفى مهراج عن سعادته بلقاء نائب أمير منطقة جازان، مشيدًا بما شاهده في منطقة جازان من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نائب أمير جازان يبحث مع القنصل الفرنسي سُبل التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.