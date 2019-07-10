بالفيديو.. «طلة شبابية» لنائب أمير مكة تبهر مسؤولي مطار جدة وتؤكد صواب رؤية ولي العهد

طغت حيوية الشباب على زيارة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، لمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة؛ حيث أظهر سموه حرصًا واضحًا على سرعة إتمام المرافق الخدمية، وإحاطته بمختلف تفاصيل العمل.

وعكست أجواء جولة الأمير بدر مع جمع من المسؤولين، صواب رؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز دور الشباب في مختلف المستويات، كونهم أكثر اتصالًا بحاجات المواطنين، وأقدر على المتابعة الميدانية للجهود التي تبذلها الدولة.

وبدت علامات الإعجاب بقدرة الأمير الشاب على متابعة أدق الأمور، وتوقفه أمام أدق التفاصيل، على وجوه مسؤولي المطار، خلال الجولة، التي تعكس حرص أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على توفير أعلى مستوى خدمة لضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وخلال زيارته المفاجئة لمجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز حرص نائب أمير مكة على الوقوف على السلبيات والأعمال التي لم يتم الانتهاء منها؛ حيث اطلع على سير العمل والخطة التشغيلية المعدة؛ لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك حج هذا العام.

