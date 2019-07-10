أمين جازان يبحث مع «منشآت» برامج التدريب والتوطين

استقبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، اليوم الأربعاء، في مكتبه، وفدًا من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» يمثلها مدير إدارة المعارض والرعايات وتجارب العملاء بدر حمد القاضي والوفد المرافق له بحضور رئيس غرفة جازان خالد صايغ.

وأوضح ابن سعيدان أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المشتركة وسبل التعاون بين أمانة المنطقة و«منشآت» وغرفة جازان؛ لخدمة شباب وشابات الأعمال بالمنطقة وعمل كل التسهيلات لهم، وبحث آفاق التعاون في مجالات فرص المعارض والمنتديات وخطط وبرامج التدريب والتوطين .

وقام وفد الهيئة بجولة تعريفية على مدينة جيزان تخللها زيارة مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وأكد بن سعيدان استعداد أمانة منطقة جازان لدعم الهيئة والتعاون معها لأهمية هذه الشراكات في دعم الشباب والشابات؛ لتعزيز مجال ريادة الأعمال بهدف استثمار إمكانات الشباب والشابات في بلادنا في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة.

وأضاف بن سعيدان أن شباب ومقومات المنطقة ستساهم في تلبية حاجات الصناعات والاستثمارات والريادة، وستعزز بدورها مبدأ التحول المعرفي في الاقتصاد الوطني بشكل عام، وفي قطاع المنشآت بشكل خاص.