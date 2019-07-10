200 موهبة من الموهوبين بـ«ثانوية جدة» يلتحقون بـ«طموح 2019»

التحق أكثر من 200 طالب وطالبة من الموهوبين بالمرحلة الثانوية بتعليم جدة، ببرنامج أرامكو الصيفي «طموح 2019 »، ولمدة ستة أسابيع دراسية بواقع سبع ساعات يومياً .

وأوضح مدير تعليم جدة المكلف صديق خوجه، أن هذا البرنامج يأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين إدارة تعليم جدة، وشركة أرامكو السعودية وبما يحقق رؤية وزارة التعليم في دعم المواهب والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والشركات الرائدة لتبني هذه المواهب والاستفادة منها ودعمها .

من جانبه، أكد مدير إدارة الموهوبين بتعليم جدة الدكتور خالد الرابغي، أن البرنامج صُمّم باحترافية عالية تناسب طلاب المرحلة الثانوية من خلال تقديم عِدة مجالات مثل (التحضير لاختبارات SAT-IELTS المهارات الحياتية في الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء).

وأشار إلى أن تحديد المستوى الذي يلتحق به الطلاب على حسب المعدل للفصل الدراسي الأول مع اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP ، والمتفوقين بمعدل 100 طالب من الطلاب الحاصلين على الدرجات العالية في اللغة الإنجليزية من خلال اختبارات ستيب، والأيلتس، والتوفل، وتعريفهم على التخصصات الهامة لأعمال الشركة كعِلم الأرض، وهندسة البترول لتأهيلهم لإمكانية الالتحاق والقبول في أفضل الجامعات العالمية .