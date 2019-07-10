استمرار موجة الغبار وإصابة 17 في حادث بجازان

من جهة أخرى، وقع حادث تصادم بين مركبة كامري ومركبة من نوع باص على طريق الدرب مربة.
وأوضح مدير مركز الهلال الأحمر بمربة محمد عبدالله أبوحمدان أن «الحادث عبارة عن تصادم سيارة من نوع كامري يقودها شخص واحد وحالته خطيرة، والسيارة الأخرى باص وعدد الإصابات بها 16 ما بين متوسطة وخفيفة، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى الدرب».
وأضاف أن «الحادث بوشر من قبل مركز مربة ومركز ضلع ومركز رجال ألمع، إضافة إلى فرقتين من مركز الدرب و3 فرق من مراكز أبها، وبلغ إجمالي الحالات المصابة 17، وبلغ عدد الفرق من الهلال الأحمر 8 فرق».
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