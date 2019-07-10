تدشين منصة بياناتي الوظيفية بالقصيم

واستمع أمير المنطقة إلى شرح عن منصة بياناتي الوظيفية التي تُقدّم خدمات إلكترونية تكاملية وتفاعلية تخدم مجالات الخدمة المدنية، وتستهدف فتح قناة جديدة للبيانات لتمكين الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية، وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية.
إلى ذلك، استقبل أمير منطقة القصيم في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة متعافي الوقفية الدكتور بندر الدحيم، وعدداً من مسؤولي وأعضاء المؤسسة، يرافقهم مدير فرع المؤسسة عبدالله الحوشاني، الذين يزورون المنطقة حالياً للسلام عليه، وتسليمه العضوية الشرفية .
على صعيد آخر، عقد أمير القصيم أمس لقاءً مع ملاك المزارع الريفية بالقصيم، ورجال الأعمال، والمهتمين بالسياحة والنزل الريفية لتنشيط السياحة الداخلية، وإبراز دور السياحة الريفية والزراعية الهام لترويج السياحة في المنطقة ، وذلك في منتجع ديرتي الريفي بحي الصباخ في بريدة.
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