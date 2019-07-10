تسليم وحدات سكنية
في ختام مراسم تسليم الوحدات وتدشين البرنامج التطوعي، سلم نائب أمير جازان دفعة من وحدات الإسكان التنموي لمستفيدي الجمعيات الخيرية في المنطقة، والتي تم توفيرها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.
واستمع لشرح مفصل مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي عن برنامج الإسكان التنموي الذي يعد إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.
أهداف المشروع
يهدف المشروع لتلبية احتياج الأسر الأشد احتياجا فــي المجتمع من المساكن، وتمكيـنهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم، وذلك من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو التشييد والبناء أو الوحدات السكنية التابعة للوزارة المتوفرة في جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 260 جمعية خيرية منتشرة بمختلف المناطق تتولى مهام التواصل مع الأسر وبحث الحالات، والرفع بالحالات الأشد احتياجا، ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب، والمساهمة بتسليم الوحدات السكنية وإدارتها وتشغيلها.
تكريم القائمين
كرم الأمير محمد بن عبدالعزيز القائمين على جمعيتي البر الخيرية بجازان ومحافظة صبيا وجمعية رواد للعمل التطوعي لتعاونهم ومساهمتهم في تسليم المساكن للمستفيدين من الإسكان التنموي. حضر مراسم التسليم وكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.
كانت هذه تفاصيل خبر تسليم وحدات سكنية في جازان مشمولة بالرعاية الطبية والنقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.