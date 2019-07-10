تسليم وحدات سكنية في جازان مشمولة بالرعاية الطبية والنقل

دشن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، أمس، برنامج تطوع الإسكان التنموي بالمنطقة، الذي ينفذه فرع الإسكان بالمنطقة بالشراكة مع جمعية رواد للعمل التطوعي، والذي سينفذ من خلاله عدة برامج نوعية المساعدة في نقل المستفيدين إلى المساكن المسلمة لهم، وتوفير الرعاية الطبية من متطوعين أطباء وطبيبات وممرضين للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي، وتنفيذ بعض أعمال الصيانة للوحدات ودعم الجمعيات الخيرية بالمنطقة بالمتطوعين.

تسليم وحدات سكنية

في ختام مراسم تسليم الوحدات وتدشين البرنامج التطوعي، سلم نائب أمير جازان دفعة من وحدات الإسكان التنموي لمستفيدي الجمعيات الخيرية في المنطقة، والتي تم توفيرها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.

واستمع لشرح مفصل مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي عن برنامج الإسكان التنموي الذي يعد إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.

أهداف المشروع

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يهدف المشروع لتلبية احتياج الأسر الأشد احتياجا فــي المجتمع من المساكن، وتمكيـنهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم، وذلك من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو التشييد والبناء أو الوحدات السكنية التابعة للوزارة المتوفرة في جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 260 جمعية خيرية منتشرة بمختلف المناطق تتولى مهام التواصل مع الأسر وبحث الحالات، والرفع بالحالات الأشد احتياجا، ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب، والمساهمة بتسليم الوحدات السكنية وإدارتها وتشغيلها.

تكريم القائمين

كرم الأمير محمد بن عبدالعزيز القائمين على جمعيتي البر الخيرية بجازان ومحافظة صبيا وجمعية رواد للعمل التطوعي لتعاونهم ومساهمتهم في تسليم المساكن للمستفيدين من الإسكان التنموي. حضر مراسم التسليم وكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.