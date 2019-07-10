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إنقاذ حاج هندي بقسطرة قلبية

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أنقذ فريق طبي استشاري بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة حاجا هندي الجنسية، يبلغ من العمر 64 عاماً، بعد أن تعرضَ لآلام حادة في الصدر عند وصوله المطار كادت أن تودي بحياته قبل أداء فريضة حج هذا العام 1440.

وفي التفاصيل، استقبل مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في الساعة 2:50 من مساء أول من أمس حاجاً هندياً، بعد إصابته بآلام حادة في الصدر عند وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مع أولى طلائع حجاج دولة الهند، وتم نقله من المراكز الصحية بالمطار إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

باشر الفريق الطبي المختص بأمراض وجراحات القلب حالة الحاج، حيث اتضح أنه بحاجة ماسة لإجراء فحوصات طبية لازمة منها تخطيط القلب الذي بينت نتائجه أنه يعاني من وجود احتشاء كبير في الجدار الأمامي لعضلة القلب، إضافة إلى معاناته من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وبالتالي استدعيت حالته التدخل السريع.

وعلى الفور تم نقله إلى غرفة عمليات القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة مستعجلة، استغرقت نصف ساعة تكللت بالنجاح، وبعدها نُقل إلى قسم العناية القلبية للاطمئنان على حالته الصحية والتأكد من استقرارها، ووضعت الخطة العلاجية له، وحالته الآن مستقرة.


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