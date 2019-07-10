نتائج الفرز النهائي لطلاب وطالبات جامعات الرياض غدا الخميس

بوابة القبول الموحد للطلاب

بوابة القبول الموحد للطالبات

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، أن بوابة القبول الموحد ستفتح غدا الخميس 8 ذي القعدة لكشف أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير عبر، وأسماء الطالبات المقبولات عبر

وأوضحت اللجنة، أنه سيبدأ تأكيد القبول من الطلاب والطالبات عبر البوابتين غدا الخميس 8 ذي القعدة، وينتهي الاثنين 12 ذي القعدة الساعة 12 ظهرًا. ودعت اللجنة الطلاب والطالبات المقبولين في المبادرة إلى تأكيد القبول بالدخول على حساب الطالب أو الطالبة في البوابتين قبل نهاية الموعد المحدد، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة من بوابتي القبول نهائياً إذا لم يؤكد قبوله قبل نهاية الموعد المحدد.