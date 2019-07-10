8 فرق بيطرية لمنع دخول الأغنام المجهولة

جهزت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 فرق ميدانية ضمن خطة موسم حج هذا العام 1440، للعمل ضمن خطة المراقبة الموضوعة، حيث ستعمل هذه الكوادر في منافذ العاصمة المقدسة من يوم الثلاثاء المقبل حتى انتهاء موسم الحج، وتهدف هذه الكوادر البيطرية إلى منع دخول الأغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.

يأتي ذلك ضمن استعدادات الوزارة بكافة فروعها بمنطقة مكة المكرمة لموسم الحج، حيث تم توفير كوادر بيطرية تعمل 24 ساعة في ميناء جدة الإسلامي لفحص الأغنام الواردة عن طريق الميناء، والتأكد من سلامتها بالكشف عليها والتحليل مخبريا، إلى جانب وضع نقاط تفتيش على مداخل مكة المكرمة أيضا، مزودة بكوادر مجهزة على مدار الساعة لمنع دخول الأغنام إلا بعد التأكد من مصدرها.

الخطة الخاصة بفرق الحج البيطرية لعام 1440:

1- تجهيز 8 فرق في منافذ مكة المكرمة.

2- شملت هذه المنافذ: الكعكية - الشميسي القديم - الشرائع - النوّرية - الهدا - الحسينية - جعرانة – البهيتة، وفرق المكاتب في جدة الجموم الليث.

Advertisements

3- تنفيذ ورش عمل للعاملين بالفرق البيطرية في مقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة لتدريبهم على برنامج فرق الحج.

4- الوقوف على إيجابيات وسلبيات الأعوام السابقة لتجاوز السلبيات.

5- مناقشة مهام فرق المنافذ ومواقع الفرق البيطرية ومهام عمل الإدارات المختلفة المشاركة كإدارة الخدمات المشتركة وإدارة المتابعة.