79 ألف ساعة تطوعية في الهلال الأحمر خلال يونيو

فيما كشف برنامج التطوع الإسعافي بمكة المكرمة لموسم الحج 1440 عن 600 متطوع ومتطوعة «450 ذكرا و150 أنثى»، وذلك من أجل تقديم الخدمات الإسعافية للحجاج في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، وخدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج 1440. أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن عدد المتطوعين والمتطوعات والفرق التطوعية بالمملكة في الفعاليات والمشاركات والدورات والمحاضرات خلال شهر يونيو الماضي 4618، فيما بلغ عدد الساعات التطوعية 79 ألف ساعة.

شروط التطوع

يبدأ برنامج التطوع الإسعافي مطلع شهر ذي الحجة وينتهي في 12 ذي الحجة المقبل، الموافق من 2 أغسطس المقبل إلى 13 منه، ويعتمد في أوقات العمل على 8 ساعات يوميا.

ووضعت إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي شروطا لقبول المتطوعين تنص على: أن يكون المرشح للانضمام مسجلا في النظام الإلكتروني للتطوع مسبقا، وأن يجتاز المقابلة الشخصية للبرنامج في المنطقة التابع لها، وأن يكون لائقا صحيا، ملتزما بمواعيد العمل المقررة للبرنامج.

سكن وموصلات

بينت الإدارة أنه يتوفر سكن للمتطوعين من خارج منطقة مكة المكرمة، وإعاشة نقدية للمتطوعين والمتطوعات، وتتوفر مواصلات من مقر السكن لمواقع العمل، وأولوية القبول في البرنامج للمرشح الذي يمتلك تصنيفا مهنيا ساري المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأولوية القبول في البرنامج للمتطوع الذي يمتلك أكثر من 20 ساعة تطوعية مع الهيئة، علما أن آخر موعد لاستقبال طلبات الانضمام كان في 13 يونيو 2019.

إجمالي التطوع

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس أن عدد المتطوعين والمتطوعات والفرق التطوعية بالمملكة في الفعاليات والمشاركات والدورات والمحاضرات خلال شهر يونيو الماضي 4618، فيما بلغت الساعات التطوعية للشهر ذاته بحسب إحصائية حديثة لهيئة الهلال الأحمر 79333 ساعة تطوعية.

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وبلغ عدد المتطوعين في الفعاليات والمشاركات 1036 متطوعا، و873 متطوعة، و2642 فرقة تطوعية، فيما بلغت الفعاليات 51 فعالية.

وبلغ عدد الدورات والمحاضرات 16 دورة ومحاضرة، عدد المتطوعين فيها 35 متطوعا و32 متطوعة و398 ساعة تطوعية، وبلغ إجمالي البلاغات 7176 بلاغا، و1367 حالة منقولة، وعولج بالموقع 5846 شخصا.

- عدد المتطوعين والمتطوعات والفرق التطوعية 4618 في يونيو

- الساعات التطوعية 79333 ساعة تطوعية

- 51 فعالية ومشاركة و16 دورة ومحاضرة

- البلاغات 7176 بلاغا، و1367 حالة منقولة، و5846 معالجة بالموقع

- 600 متطوع ومتطوعة في موسم الحج بمكة المكرمة