جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية للمحكمة العمالية في الرياض التي قام بها رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، مع وفد من الأمانة العامة للاتحاد الدولي للنقابات العمالية، برئاسة الأمين العام للاتحاد شاران بورو والوفد المرافق.
واطلع الوفد خلال جولته على القاعات القضائية الرقمية ومكاتب خدمة المستفيدين ومركز الترجمة الموحد الذي يترجم لأكثر من 17 لغة عالمية، إضافة إلى الترجمة بلغة الإشارة، ومكتب الدراسات العمالية المعني بتطوير العمل في المحاكم العمالية.
وتعرف الوفد على آليات العمل وإجراءات التقاضي في المحكمة العمالية التي تتم من خلال مختلف المنصات الرقمية للوزارة وعلى أهم اختصاصات القضاء العمالي وانعكاس دوره على تحسين بيئة العمل من خلال تحقيق العدالة الناجزة والفصل الناجز في المنازعات العمالية.
وناقش الوفد مع فريق عمل المحكمة خلال جلسة عمل عُقدت أثناء الزيارة العديد من المحاور المتعلقة بالعمال وحقوقهم، ودور المحكمة التوعوي حيال تعزيز الثقافة الحقوقية، ورفع الوعي لأصحاب العمل والعمال، كما تعرف الوفد على الضمانات القانونية والعدلية لحقوق العمال، وأحدث الخدمات الرقمية في المحكمة المتمثلة في الضبط الإلكتروني والربط الإلكتروني مع الجهات وكذلك الصك الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد النقابات الدولي : محاكم السعودية عصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.