بدر بن سلطان يواسي الحمدان

وعبّر الأمير بدر بن سلطان خلال زيارته لمنزل الحمدان عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهتهم، عبر ذوو الفقيدة عن شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته.
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