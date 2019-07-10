اخبار السعوديه

بدر بن سلطان يواسي الحمدان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، تعازيه للمستشار أحمد الحمدان في وفاة شقيقته.

وعبّر الأمير بدر بن سلطان خلال زيارته لمنزل الحمدان عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيدة عن شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدر بن سلطان يواسي الحمدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا