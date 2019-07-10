مركز استقبال وترحيب بالحجاج على طريق مكة جدة السريع

كشف مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية منصور العامر لـ«دوت الخليج» أن وزارة الحج والعمرة تعمل جاهدةً على إنهاء أعمال افتتاح مركز «الاستقبال والترحيب» بطريق مكة جدة السريع، والذي تستقبل من خلاله الوزارة والجهات الشريكة معها مثل: جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، الحجاج عند دخولهم إلى مكة المكرمة، حيث يتم إحصاء الحجاج عند وصولهم للمركز والترحيب بهم، وتمدهم الوزارة بمرشد لإيصالهم لمساكنهم، وتقوم الجمعية بالترحيب بهم داخل وسائل النقل، وتوزع عليهم الوجبات والمشروبات في الحافلات بإشراف من وزارة الحج والعمرة والنقابة العامة للسيارات.

صالات الترحيب

تحرص جمعية هدية الحاج والمعتمر على استقبال وضيافة الحجاج الذين يتطلب استكمال إجراءاتهم بعض الوقت في صالات الترحيب والاستقبال بمراكز الاستقبال والتوجيه في طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع، والتي تميزت بالفخامة والراحة وتوفير المأكولات والمشروبات على غرار ما يقدم في صالات الدرجة الأولى بالمطارات.

الكبسولة الفندقية

كانت جمعية هدية الحاج والمعتمر أطلقت العام الماضي الكبسولة الفندقية كحل اقتصادي للحجاج في الأماكن الضيقة، يمكن استخدامها في المخيمات والفنادق السكنية لضيوف الرحمن، وتحتوي على جميع الاحتياجات الشخصية منها: وحدة تحكم إلكترونية وطقم النوم وأنوار وتكييف وخزانة أمان وسلة نفايات تعمل بالأشعة، وكلها تعمل بنظام اللمس، إلى جانب أدوات السلامة وكاشف للدخان وطفاية حريق صغيرة، إضافة إلى أن فتح الباب يعمل ببطاقة مغناطيسية، وهناك جرس للطوارئ. وتوفر الكبسولات الفندقية مساحة يمكن من خلالها للحجاج تغيير ملابسهم والاستحمام وتخزين أمتعتهم.

تجربة رائدة

تمت تجربة الكبسولة على ثلاثة آلاف حاج وحاجة من جنسيات مختلفة في مقر إثراء مبادرات جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في مشعر منى، بإشراف مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وكان معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة هو من قام بالمعاينة والدراسة على أرض الواقع، وسجل انطباعات الحجاج طيلة فترة التجربة.

مركز الاستقبال والترحيب بطريق مكة جدة السريع

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يقع على مساحة 448 ألف متر مربع

يحتوي على مواقف سيارات تتسع لـ4 آلاف مركبة

يضم 8 مسارات وساحات

يضم مسجدا يستوعب 20 ألف مصلٍ

يستوعب 800 موظف من الجهات ذات العلاقة

3 آلاف حاج وحاجة من جنسيات مختلفة تمت تجربة الكبسولة الفندقية عليهم