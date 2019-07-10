6 آلاف متدرب بصيفي عسير

افتتح المدير العام للتعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، أمس، برامج التدريب الصيفي للمعلمين في مراكز التدريب بكل قطاعات المنطقة.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث، سفر البريدي، أن الفعاليات تهدف إلى تقديم برامج نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية، بما يتوافق واحتياجاتهم وتخصصاتهم، مبينا أن برامج المعلمين بلغت 88 برنامجا، ينفذها 30 مدربا، في 5 مراكز تشمل أبها والمكاتب التعليمية الفرعية، ويستفيد منها 2378 متدربا.

وبينت مديرة إدارة التطوير المهني التعليمي للبنات، أحلام حبتر، أن البرامج المقدمة للمتدربات 146 برنامجا، تنفذها 53 مدربة، في 3 مراكز تدريبية، ويستفيد منها 3683 متدربة.