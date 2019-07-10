جاء ذلك، في سياق رد الوزارة على أحد الاستفسارات الواردة إليها حول مدى نظامية الجمع بين المكافأة المقطوعة للمستشارين غير المتفرغين، ومكافأة العمل خارج وقت الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية والأعياد؟
أكدت الوزارة في ردها، أن «الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بمجال الاستشارات والبحوث يتم وفق قرار مجلس الوزراء رقم 242 وتاريخ 26/ 7/ 1407، والتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي محكوم باللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وبالتالي لا يجوز الجمع بين المكافأتين، وإذا كانت طبيعة الأعمال التي تحتاج الجهة إنجازها بالتعاون مع عضو هيئة التدريس تتطلب فترة طويلة، فيمكن أن يتم ذلك عن طريق التفرغ الكامل وفقا لقواعد التكليف أو الإعارة».
كانت هذه تفاصيل خبر الخدمة المدنية للمستشارين : لا يجوز الجمع بين مكافأتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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