استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام لجمهورية ليبيا لدى المملكة عبدالقادر الهمّالي، وتبادل معه الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل الأمير خالد الفيصل، أيضا أمس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، واستمع الأمير خالد الفيصل، خلال الاستقبال، إلى نبذة عن خطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والإستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، كما اطلع على التحضيرات والاستعدادات لسوق عكاظ بالطائف في دورته الثالثة عشرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يلتقي الخطيب والهمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.