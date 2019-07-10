أمير القصيم يطلق منصة بياناتي الوظيفة

دشّن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، خدمة تحديث البيانات الوظيفية لمنسوبي الإمارة، عبر منصة «بياناتي الوظيفية»، وهي إحدى خدمات وزارة الخدمة المدنية الرقمية التي تقدمها لجميع الموظفين بالقطاعات الحكومية، الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمدير العام لفرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة خالد محمد العويس، والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بالإمارة فهد العواد. واستمع الأمير فيصل بن مشعل، إلى شرح مفصل عن المنصة التي تُقدّم خدمات إلكترونية تكاملية وتفاعلية، تخدم مجالات الخدمة المدنية، وتستهدف فتح قناة جديدة للبيانات، لتمكين الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية، وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة. ونوّه أمير منطقة القصيم بما توليه القيادة من دعم كل ما من شأنه راحة المواطنين، مشيدا بما تبذله وزارة الخدمة المدنية من خدمات إلكترونية، مقدَّمة للجهات الحكومية والموظفين المدنيين والمواطنين، تحقيقا لما جاء في رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي، في تقديم خدمات إلكترونية رقمية تخدم مجالات الخدمة المدنية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف، دون مراجعة الوزارة وفروعها. من جانبه، عبّر المدير العام لفرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة القصيم، عن شكره لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته المستمرة أعمال الفرع.



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