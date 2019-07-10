السعودية اليوم / بدء القبول في المعهد التقني للألبان والأغذية بالسيح



‏السيح 07 ذو القعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو 2019م واس‏

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للفصل التدريبي الأول، في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية، وتقنية الإنتاج الحيواني وتقنية صيانة معدات الإنتاج، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمعهد dfp.edu.sa ويستمر القبول حتى يوم الخميس 15-11-1440 هـ.

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، ولا يزيد عمره عن 22 عامًا، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي يحددها المعهد.

‏ودعت إدارة المعهد المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالمعهد، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.

‏يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المشروع الوطني للشراكات الإستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ويهدف إلى تأهيل الكوادر

// انتهى //

21:59ت م

0228



‏السيح 07 ذو القعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو 2019م واس‏أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للفصل التدريبي الأول، في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية، وتقنية الإنتاج الحيواني وتقنية صيانة معدات الإنتاج، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمعهد dfp.edu.sa ويستمر القبول حتى يوم الخميس 15-11-1440 هـ.واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، ولا يزيد عمره عن 22 عامًا، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي يحددها المعهد.‏ودعت إدارة المعهد المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالمعهد، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.‏يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المشروع الوطني للشراكات الإستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ويهدف إلى تأهيل الكوادر السعودية المتخصصة في مجال صناعة الألبان والأغذية، ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح.// انتهى //21:59ت م0228

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