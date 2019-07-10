شكرا لقرائتكم الدمام تسجل أعلى درجة حرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-10 الدمام تسجل أعلى درجة حرارة متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم الأربعاء في المملكة. Advertisements وقالت الهيئة: إن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 46 درجة مئوية في مرصد مدينة الدمام. وسجل مرصد الأحساء 45 درجة مئوية، و44 درجة مئوية في مرصدي القصيم ووادي الدواسر، و43 درجة مئوية في مرصدي رفحاء والقيصومة.









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