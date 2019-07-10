ريما بنت بندر تناقش تمكين المرأة

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

شاركت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، في فيلم قصير أنتجته مؤسسة روكفلر الخيرية ضمن حملة تحت شعار “قابلة للحلّ”، تناقش التحديات العالمية وحلولها.

Advertisements

وتحدثت السفيرة عن مشكلة لاحظت وجودها لدى النساء، وهي عدم قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بالجوانب المالية، ويعتمدن غالبًا على أقاربهن الذكور في هذا الشأن.

ودعت الأميرة ريما إلى تثقيف النساء وإكسابهن المهارات اللازمة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وصولًا إلى تمكينهنّ من الاستقلالية المالية التي تكفل للمرأة حريّتها.