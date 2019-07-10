اخبار السعوديه

حالات يمنع فيها تعاطي الجنكة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم حالات يمنع فيها تعاطي الجنكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-10

حالات يمنع فيها تعاطي الجنكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المستحضرات التي تحتوي على عشبة “الجنكة”، التي تستخدم لتحسين الدورة الدموية، لا تستخدم في حالات الحمل والرضاعة، وفي حالة الإصابة ببعض الأمراض.

Advertisements

وحذرت الهيئة من استخدام مستحضرات “الجنكة” في حالة الإصابة بمرض سيولة الدم، أو الإصابة بضغط الدم المرتفع، كما حذرت من إعطائها للأطفال في عمر أقل من 6 سنوات.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء، أن المستحضرات المحتوية على عشبة “الجنكة” يتعارض استخدامها مع استخدام مضادات التخثر “أدوية سيولة الدم”، ومضادات التشنج، ومع الأعشاب المضادة لتخثر الدم وتكسر الصفائح الدموية.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالات يمنع فيها تعاطي الجنكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا