حالات يمنع فيها تعاطي الجنكة

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المستحضرات التي تحتوي على عشبة “الجنكة”، التي تستخدم لتحسين الدورة الدموية، لا تستخدم في حالات الحمل والرضاعة، وفي حالة الإصابة ببعض الأمراض.

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وحذرت الهيئة من استخدام مستحضرات “الجنكة” في حالة الإصابة بمرض سيولة الدم، أو الإصابة بضغط الدم المرتفع، كما حذرت من إعطائها للأطفال في عمر أقل من 6 سنوات.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء، أن المستحضرات المحتوية على عشبة “الجنكة” يتعارض استخدامها مع استخدام مضادات التخثر “أدوية سيولة الدم”، ومضادات التشنج، ومع الأعشاب المضادة لتخثر الدم وتكسر الصفائح الدموية.