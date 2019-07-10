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حالات يمنع فيها تعاطي الجنكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المستحضرات التي تحتوي على عشبة “الجنكة”، التي تستخدم لتحسين الدورة الدموية، لا تستخدم في حالات الحمل والرضاعة، وفي حالة الإصابة ببعض الأمراض.
وحذرت الهيئة من استخدام مستحضرات “الجنكة” في حالة الإصابة بمرض سيولة الدم، أو الإصابة بضغط الدم المرتفع، كما حذرت من إعطائها للأطفال في عمر أقل من 6 سنوات.
وأضافت هيئة الغذاء والدواء، أن المستحضرات المحتوية على عشبة “الجنكة” يتعارض استخدامها مع استخدام مضادات التخثر “أدوية سيولة الدم”، ومضادات التشنج، ومع الأعشاب المضادة لتخثر الدم وتكسر الصفائح الدموية.
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