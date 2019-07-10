السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف 19.6 مليون ريال لأبنائه وبناته الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أعلن ذلك وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقدما الشكر لخادم الحرمين على توجيهاته الكريمة.



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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يوجه بصرف 19.6 مليونا للأيتام المشمولين برعاية العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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