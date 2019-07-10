وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأمانة منطقة الرياض تلتحقان بركب الربط الإلكتروني مع الخدمة المدنية عبر خدمة التزام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل استكمالاً لجهودها في إتمام عمليات الربط الإلكتروني الشامل مع كافة الجهات الحكومية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، أنهت وزارة الخدمة المدنية إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأمانة منطقة الرياض؛ وذلك لتوفير بيانات الموارد البشرية شاملة بيانات الموظفين، الوظائف، المؤهلات، الإجازات، الرواتب، تقييم الأداء، وبيانات الموظفين التاريخية.

وتكمن أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصنّاع القرار من خلال مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية، وتشمل البيانات الوظيفية الحالية والتاريخية والمؤهلات وإدارة الأداء والعمليات وأتمتة إجراءات الموارد البشرية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية.