القيادة تهنئ رئيس وزراء اليونان بفوز حزبه في الانتخابات ومنغوليا بذكرى اليوم الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس، برئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، هنأه خلاله بفوز حزبه في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في الجمهورية اليونانية.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين له التوفيق والنجاح، وللشعب اليوناني الصديق المزيد من الازدهار.

وعبر رئيس وزراء الجمهورية اليونانية عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

Advertisements

وكان خادم الحرمين الشريفين بعث برقية تهنئة لرئيس وزراء اليونان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، معربا باسمه وشعب وحكومة السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليونان الصديق.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس وزراء اليونان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، معربا عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليونان الصديق.

إلى ذلك، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس منغوليا خالتما باتولغا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.وفي برقية مماثلة هنأ الأمير محمد بن سلمان، رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده، وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب منغوليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.