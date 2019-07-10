عطاء "سند محمد بن سلمان" يتجاوز 300 مليون لحديثي الزواج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن برنامج «سند محمد بن سلمان» عن صرف عطاء مبادرة «سند الزواج» في دفعته الرابعة لـ4700 شاب بمبلغ يفوق 90 مليون ريال، ليرتفع عدد المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من 15 ألف مواطن، بقيمة عطاء تجاوزت 300 مليون ريال.
يأتي ذلك استكمالا لجهود البرنامج التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، واستمرارا للأعمال الإنسانية التي يقدمها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف الفئات، وذلك لتعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال مبادرات اجتماعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية، والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار، سعيا لصناعة أثر مستدام.
وتعد مبادرة «سند الزواج» إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، حيث يتلقى الموقع الالكتروني الطلبات ويتحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.
ويحرص البرنامج على تنمية الوعي، حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الالكتروني كجزء من إجراءات التقديم، علما بأن التسجيل لا يزال متاحا، حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة.
ما هي مبادرة سند الزواج؟
مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.
شروط أهلية سند الزواج
- أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.
- أن يكون عمر الزوج ما بين (21 -40) سنة والزوجة بين (18- 40) سنة
- أن يكون الزواج الأول للرجل
- أن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة كحد أدنى
- ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم
- ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال
- ألا يزيد المهر على 50 ألف ريال
- إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%
- الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة
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