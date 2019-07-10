أمير مكة يطلع على استراتيجيات هيئة السياحة المستقبلية بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب على خطط الهيئة والاستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، كما اطلع على التحضيرات والاستعدادات لسوق عكاظ بالطائف في دورته الـ 13.

من جهة ثانية استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام لجمهورية ليبيا لدى المملكة عبدالقادر الهمالي.

وجرى تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.