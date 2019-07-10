بحث آليات تفعيل كرسي نواف بن عبدالعزيز للتنمية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري في مكتبه أمس المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف الدكتور أحمد السناني، والمستشار بمكتب أمير المنطقة الدكتور جهاد بن زين العابدين.

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وجرت مناقشة عدد من الموضوعات في إطار التعاون المستمر بين إمارة المنطقة والجامعة، إلى جانب بحث متطلبات تفعيل كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز لأبحاث التنمية المستدامة، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه لتحقيق التنمية المستدامة مجتمعيا واقتصاديا وبيئيا واستثماريا لما يتوفر في الجامعة من إمكانات تحقق أهدافه، كما تمت مناقشة أبرز متطلبات تفعيل حاضنات ومسرعات الأعمال بالمنطقة.

وأبدى الدكتور البشري استعداد الجامعة لتقديم كل ما يمكن لتحقيق تطلعات أمير المنطقة التي تنطلق بالتأكيد من توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة في مختلف المجالات.

يذكر أن كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز سيعمل على معالجة عدد من القضايا التي تهم منطقة الجوف وكيفية تعزيز التنمية المستدامة فيها، كما تتمركز رؤيته حول التميز في البحث العلمي والاستشارات لتنمية المجتمع اقتصاديا وفكريا وبيئيا، فيما تكمن رسالته في إيجاد الحلول العلمية وتحقيق التنمية المستدامة.