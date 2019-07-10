مدرب تونس يشكو من الإجهاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

قال ألان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي، إنه يتوقع مباراة صعبة أمام منتخب مدغشقر الذي يعد من المنتخبات المتميزة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة حاليا في مصر، مبديا قلقه من إجهاد لاعبيه، وذلك قبل مواجهة الفريقين المقررة اليوم على ملعب استاد «السلام» ضمن منافسات دور الثمانية.

وأضاف جيريس في مؤتمر صحفي، أن منتخب مدغشقر لا يعتمد في الأداء على القوة البدنية مثل عدد من المنتخبات في أفريقيا بل يتمتع لاعبوه بإمكانات ومهارات جيدة إلى جانب الحماس الشديد والروح الجماعية.

وأبدى جيريس قلقه من إجهاد لاعبيه قائلا، إن مباراة دور الـ 16 أمام غانا التي حسمت لصالح تونس 5 /‏ 4 بضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادل الفريقين 1 /‏ 1 في الوقتين الأصلي والإضافي في الاثنين الماضي، كانت صعبة للغاية.