الجزائر في تحدي الجبابرة وتونس تلوح بإنهاء مغامرة مدغشقر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتطلع المنتخب الجزائري لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر، والتأهل إلى الدور قبل النهائي في المسابقة القارية، حينما يلتقي اليوم مع منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية للمسابقة القارية على ملعب السويس الجديد، في لقاء قوي يوصف بـ «تحدي الجبابرة، حيث تبدو مباراة المنتخبين متكافئة.

ويخوض المنتخب التونسي مواجهة محفوفة بالمخاطر عندما يلتقي منتخب مدغشقر اليوم على ملعب السلام بالقاهرة في دور الثمانية. ورغم فارق الإمكانات الكبير بين المنتخبين، والتي تصب في صالح المنتخب التونسي، المتوج باللقب عام 2004، إلا أن ذلك لا يمنع نسور قرطاج من ضرورة توخي الحذر أمام مفاجآت المنتخب الملجاشي، الذي يشارك في أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.