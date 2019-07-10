بلماضي: هدفنا تحقيق حلم جديد للجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - السويس

قال المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، إن الفريق لديه الآن تحد جديد في طريقه لتحقيق حلم جديد للكرة الجزائرية، وذلك قبل مواجهة منتخب كوت ديفوار المقررة اليوم على ملعب استاد «السويس» الجديد في دور الثمانية من كاس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وقال بلماضي «لن نتحدث عن المباريات السابقة التي خضناها. الآن أمامنا تحد جديد، وهو ضرورة الفوز وتحقيق حلم جديد للكرة الجزائرية بالسير بعيدا في البطولة الحالية». وتابع «نملك خط دفاع قويا، ونسعى إلى الحفاظ على نظافة شباكنا. أثق بلاعبي فريقي ولا أنكر أن هناك بعض القلق المشروع قبل المباراة».